Albstadt "Wir haben immer fest zusammen gehalten"

"Ich würde es wieder so machen", sagt Dieter Herbert Uhlig; "wir hatten immer einen guten Zusammenhalt", ergänzt seine Frau. Christine Theresia Uhlig – ihr Mädchenname lautet Ulbricht – erblickte am 22. August 1935 in Seiffen im Erzgebirge das Licht der Welt. Sie wuchs zusammen mit einer Schwester auf und arbeitete nach der Schule in einer Spielwarenfabrik. 1953 ging sie zu einem Onkel, der in Bayern lebte, und fand dort zunächst Arbeit in einer Gaststätte. Die nächsten Stationen waren eine Eisdiele in Lindau, danach eine Bäckerei im elsässischen Mühlhausen. Ihre Familie war unterdessen im Jahr 1956 nach Tailfingen gezogen; von dort erhielt die junge Frau einen Brief, aus dem sie erfuhr, dass es Arbeit im Talgang gab. Sie zog aus dem Elsass auf die Alb und fing schon am nächsten Tag bei den "Gebrüdern Conzelmann" an.

Ebenfalls 1956 war Dieter Herbert Uhlig nach Tailfingen gekommen. Am 9. Juli 1939 in Dresden-Kaitz geboren und mit neun Geschwistern aufgewachsen, hatte er nach der Schule das Maurer handwerk erlernt. Familie Uhlig war im selben Haus im Tailfinger Lilienweg untergebracht, in dem auch sein Bruder wohnte, und dort lernten sich die jungen Leute, die beide aus Sachsen stammten, erst kennen und dann lieben. Geheiratet wurde am 5. Dezember 1958.

Aus der Ehe gingen zwei Söhne und zwei Töchter hervor; hinzu kamen zwei Pflegetöchter. 1967 wurde das neue, mit viel Eigenleistung erbaute Haus in Laufen bezogen. Dieter Herbert Uhlig arbeitete bis zur Rente als Maurer und Ofensetzer, seine Frau machte Heimarbeit. Beide sangen im Chor der "Harmonie" Laufen, waren Mitglieder der Siedler und Gartenfreunde Tailfingen und unternahm Ausflüge mit dem Albverein Laufen. Alljährlich fuhren die Uhligs ins Erzgebirge, größere Urlaube gönnten sie sich erst im Ruhestand.