Albstadt Wildsäue und Geckos

Was für Rätsel? Die 20 Spürnasen mussten beispielsweise Fragen zu heimischen Tieren beantworten und sich in Suchspielen von Hinweis zu Hinweis hangeln – und natürlich durfte eine Wildschweinfütterung nicht fehlen. 17 auf dem Weg versteckte Buchstaben ergaben zusammen ein Lösungswort, und dieses verriet am Ende, wo der Schatz lag.

Danach wurde Mittag gemacht – und dann war Geschicklichkeit beim Minigolfspielen gefragt. Am Ende hatten alle Kinder den schweren Parcours bewältigt – und machten sich nun auf den Weg zur nächsten Attraktion: Nach einem kurzen Fußmarsch hinein nach Ebingen erreichten sie das Albaquarium neben dem Hallenbad und erhielten dort eine spannende Führung – sie durften die Tiere nicht nur bewundern, sondern Schildkröten und Geckos sogar streicheln und die Hände ins Aquarium mit den Knabberfischen halten. Fazit: Es war für alle ein sehr schöner und abwechslungsreicher Tag.