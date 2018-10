Albstadt Wettertour zur Wald- und Wiesenwoche

Besser konnte das Wetter nicht mitspielen: Harry Röhrle, Michael Kögel und Michael Kost machten sich bei ordentlichem Wind mit den rund 100 Wander- und Wetterbegeisterten vom Nägelehaus über den Trauffelsen auf zum Zeller Horn, wo sie und die Gäste einen bombastischen Sonnenuntergang erlebten – eines der Wetterphänomene, die sie ihren Zuhörern in der Praxis erklärten. Danach ging es zurück zum "Traufgänge-Gastgeber" Nägelehaus, wo die Wetterfrösche beim gemeinsamen Essen die Gäste mit kurzweiligen Geschichten aus ihrem Buch "Unser Wetter in Baden-Württemberg" unterhielten und ihnen Einblicke in ihr spannendes Berufsleben gaben.

Die Wald- und Wiesenwoche dauert noch diese Woche bis 28. Oktober. Während der gesamten Genusswoche haben Gäste der Traufgänge-Gastgeber Gelegenheit, regionale Herbstgerichte zu kosten. Im Mittelpunkt stehen saisonale Zutaten wie Kürbisse, Pilze, Kräuter und Wild.

Weitere Informationen: www.traufgaenge.de