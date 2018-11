Albstadt Werden Franz und Sissi ein Paar?

Albstadt-Tailfingen. Franz und Sissi – diese Namen stehen nicht nur für den früheren österreichischen Kaiser und seine Frau, die vielleicht bekannteste Kaiserin der Donaumonarchie, sondern auch für zwei katholische Kirchengemeinden, die beide in Tailfingen liegen: St. Franziskus auf Langenwand und St. Elisabeth am Lammerberg. Die Frage, die am Samstag, 10. November, ab 14.30 Uhr bei einer Gemeindeversammlung im Mittelpunkt steht, ist nun, ob Franz und Sissi ein Paar werden, also ob sich zwei Pfarreien, die schon immer gut zusammenarbeiten, zu einer Pfarrei in Tailfingen vereinen sollen. Zu der Gemeindeversammlung, die im katholischen Gemeindezentrum St. Antonius in der Holdertalstraße in Truchtelfingen stattfindet, sind alle Mitglieder der Kirchengemeinden, aber auch alle anderen Interessierten, eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen besteht die Möglichkeit, sich sowohl über die Vorteile und Nachteile einer solchen Vereinigung zu informieren, als auch ein Meinungsbild abzufragen. Denn für die beiden Kirchengemeinderäte St. Elisabeth und St. Franziskus in Tailfingen sei es eine Herausforderung, solch eine nicht alltägliche Entscheidung – "möglichst zum Wohl aller und einer guten Zukunft der Gemeinden" – zu fällen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Entscheidung einer Vereinigung selbst obliege dann freilich dem Bischof der Diözese Rottenburg Stuttgart, Gebhard Fürst. Denn genau genommen würden zwei Kirchengemeinden aufgelöst und eine neue gegründet, und über Neugründungen von Pfarreien entscheide nun mal der Bischof, der zuvor allerdings das Votum des Kirchengemeinderates einfordere und eine Gemeindeversammlung zur Voraussetzung mache.

Ganz getrennt waren die beiden Kirchengemeinden noch nie. So gab es immer schon einen einzigen Haushalt, also eine einzige finanzielle Verwaltung der Kirchengemeinden, und auch die meisten Gruppen sowie die Kirchenmusik der beiden Gemeinden lagen immer schon in einer Hand. Allerdings waren bisher immer zwei Kirchengemeinderatsgremien zu wählen, je nach Wohngebiet. Allerdings tagen die beiden Gremien schon mehrere Jahre immer zusammen.