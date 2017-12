Albstadt Wenn Stimmen glänzen wie Sterne

Albstadt-Ebingen (wgh). Es herrschte drangvolle Enge bei der Adventsmatinee – kein Wunder, zeigte das Kammerorchester Ebingen sich unter dem umsichtigen Dirigat von Martin Künstner doch in Bestform. Mit Sopranistin Johanna Kapelari und Altistin Mirjam Künstner wirkten hervorragende junge Solistinnen mit.

Am Beginn standen Werke aus dem "Messias" von Georg Friedrich Händel: Mit der Arie "Doch wer wird ertragen den Tag seiner Ankunft" führte die Altistin mit ihrer warmen und tragenden Stimme und ihrem ausdrucksvollen Gestalten mit Koloraturen und dramatischen Passagen ins adventliche Geschehen ein, vom Orchester wirkungsvoll unterstützt. Ganz ruhig und wiegend intonierte das Orchester die "Pifa", eine harmonische Pastoralsinfonie, und verlebendigte damit die in der Weihnachtsgeschichte vorkommenden Hirten. Daran schloss sich nahtlos die Arie für Sopran und Alt an "Er weidet seine Herde, dem Hirten gleich". Nach pastoraler Einleitung durchs Orchester sang zuerst die Altistin die anrührende Arie vom guten Hirten, ehe die Sopranistin mit ihrer angenehm hell glänzenden Stimme mit einstimmte.

Sie war es auch, die die berühmte Arie "Ich weiß, dass mein Erlöser lebet", verinnerlicht und doch glaubensfroh, beeindruckend gestaltete. Das Orchester begleitete sie einerseits einfühlsam, andererseits trat es auch in Zwiesprache mit der Sängerin. Den Händelteil schloss die Altistin mit einer seiner berühmtesten Arien, mit "Lascia ch‘lio pianga" aus der Oper "Rinaldo" bravourös ab.