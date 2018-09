Albstadt Wenn sich Brillanz und Sensibilität vereinen

Die junge Violinistin Eva Unterweger ist in Ebingen aufgewachsen und erhielt ihren ersten Unterricht an der Musik- und Kunstschule Albstadt bei Renate Musat. Ihre weitere musikalische Ausbildung führte sie über Trossingen, Luzern und Helsinki zurück nach Stuttgart, wo sie bei Professorin Anke Dill und Professor Christine Busch ihr Studium abschloss. Inzwischen ist sie Mitglied des Bochumer Sinfonieorchesters.

Mit dem Ebinger Kanmerorchester trat sie 2012 bereits solistisch auf. Ihre technische Brillanz und ihre sensible musikalische Spielweise verzaubern das Publikum, wann immer sie auftritt. Sie wird in diesem Konzert mit dem Rondo für Violine und Orchester in A-Dur von Franz Schubert, sowie dem Violinkonzert in G-Dur von Joseph Haydn zu hören sein. Das Ebinger Kammerorchester ergänzt das Programm mit Werken von Carl Philipp Emanuel Bach, Max Reger und Joseph Haydn. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Martin Künstner. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information im Rathaus Ebingen, in der Buchhandlung Raff in Tailfingen, beim Schwarzwälder Boten in Ebingen und in der Bäckerei Deufel in Margrethausen.