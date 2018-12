Albstadt Wenn’s bei Aufträgen schnell gehen muss

Albstadt (key). 1,04 Millionen Euro hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 freigegeben. Das Geld wird benötigt, um Firmen zu bezahlen, die bei Bedarf Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden der Stadt, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft aswohnbau und der Klärschlammverwertung Albstadt erledigen. Die Unternehmer, die Zeitverträge mit der Stadt unterhalten, sind an bestimmte Bedingungen gebunden, etwa im Hinblick auf termingerechte Ausführung, Mindesbetriebsgröße und Qualifikation des Personals. Sie können bei Bedarf jeweils ohne Einzelausschreibung tätig werden.