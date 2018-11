Albstadt Wenn plötzlich alle Uhrziffern rechts stehen

Danach war Robert Kling an der Reihe und stellte "Feuer im Kopf – meine Zeit des Wahnsinns" vor, die autobiografische Geschichte der amerikanischen Journalistin Susannah Cahalan, die gleichsam über Nacht in den schlimmsten Albtraum ihres Lebens gerät. Innerhalb kürzester Zeit erkrankt sie schwer, leidet an Wahnvorstellungen und wird zum Schwerstpflegefall in der Psychiatrie. Mit Medikamenten vollgepumpt und ans Bett gefesselt vegetiert sie vor sich hin, den Tod vor Augen. Doch ihre Familie gibt sie nicht auf, und schließlich gelingt es dem syrischen Neurologen Souhel Najjar, eine Diagnose zu stellen. Als er Susannah eine Uhr zeichnen lässt, platziert sie alle Ziffern auf der rechten Seite: ein Indiz dafür, dass sie an einer Autoimmunerkrankung leidet und ihr Körper das eigene Gehirn angreift – die Folge sind Wahnvorstellungen und Symptome, wie sie bei einer Schizophrenie oder bei Autisten auftreten. Nachdem die Ursache erkannt ist, sorgen geeignete Medikamente rasch und dauerhaft für Genesung und Susannah gewinnt ihr Leben zurück. Diese Krankheit ist auch in Robert Klings Familie aufgetreten; die Familie hat schwere Zeiten durchlebt und ist heute dankbar, dass die Heimsuchung überstanden ist.

Das nächste Büchersofa findet am 12. März statt – Gast ist Steffen Mark Schwarz, Kantor der Ebinger Martinskirche.