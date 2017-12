Albstadt Wenn Menschen aufeinandertreffen

Albstadt-Tailfingen. Begegnungen mehr Aufmerksamkeit schenken, ist die Intuition, die Monika Schotsch veranlasst hat, einen kleinen, feinen Gedichtband mit zehn Texten zu verfassen. Diese sind in die Kapitel "Mit Dir", "Mit mir" und "Mit anderen" unterteilt. Da heißt es in "Diese Welt": "Vielleicht, wenn wir von Grund auf neu denken, mit Einsicht und Rücksicht sie lenken, und ihr unseren Respekt schenken, wird diese Welt eine bessere sein."

Monika Schotsch hat ihr Büchlein mit viel Liebe zusammengestellt. Ihre Texte werden von Zeichnungen von Stefanie Schairer illustriert. Die Künstlerin stammt aus Truchtelfingen, lebt und arbeitet jedoch in Berlin und New York. Hinten im Band sind vier Postkarten zum Heraustrennen eingeheftet, sie zieren ebenfalls Bilder von Stefanie Schairer und Textauszüge von Monika Schotsch. Für all diejenigen, die es zu schade finden, die Karten aus dem Band herauszureißen, werden diese gerade separat nachgedruckt.

Überhaupt hat Schotsch, die als Werbetexterin arbeitet und in Tailfingen wohnt, Wert darauf gelegt, ein regionales Produkt herausgegeben: Layout, Druck, alles stammt von hier verorteten Menschen. "Wir haben so viele gute Leute in der Region", sagt die 52-Jährige. In dem gebundenen Band steht stets rechts ein Text, die linke Buchseite ist leer. "Ich mache selbst gerne Notizen in Büchern", erklärt sie, warum sie diesen Platz bewusst frei gelassen hat: zum Notieren, Kritzeln oder Zeichnen.