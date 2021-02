2 Gunnar Schierreich sang, begleitet von Bernd Koch am Piano, Liebeslieder. Foto: Schwarzwälder Bote

Gottesdienst: Ungewöhnliche Klänge in Pfeffingen / Überraschungsgast Gunnar Schierreich singt von Liebe

Albstadt-Pfeffingen. Ungewohnte Klänge sind im Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Pfeffingen zu hören gewesen: "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt, und sonst gar nichts", säuselte Marlene Dietrich kehlig aus den Boxen.

Passend zum Valentinstag war auch der Gottesdienstraum mit roten Luftballonherzen geschmückt – die Kirchengemeinde trifft sich derzeit statt in der Nikolauskirche im Gemeindehaus. Doch mit Luftballons und Schnulze hatte es sich dann auch schon mit Valentinstag-Schmus in diesem Gottesdienst, meinte Pfarrer Markus Gneiting, denn: "Wir sind ja nicht auf dem Jahrmarkt."

Vielmehr ging es in diesem Themengottesdienst rund um die Liebe eben nicht nur um turtelnde Paare, sondern um Liebesbeziehungen aller Art. "Liebe", so Gneiting, "kann auch scheitern." Doch das ziehe nicht zwangsläufig ein gescheitertes Leben nach sich, das sei unter Schmerzen zu lernen. Auch in der Kirche werde viel von Liebe geredet, auch wenn die Institution und auch einzelne Gläubige schon häufig an der echten Liebe gescheitert seien. Aber um zu leben, nicht nur zu funktionieren, brauche es die Liebe, den anderen zu sehen. Das sei eine Gabe von Gott.

Von dieser Gabe Gottes sang – mit räumlichem Abstand – auch der Überraschungsgast: Tenor Gunnar Schierreich gab neben einigen romantischen Songs von Elvis Presley bis hin zu Liedern aus der West Side Story auch "Leben ist Wunder" zum Besten. "Unsere Freude, unsere Liebe, alles was Gott an Schönem uns gibt, lässt uns erkennen, Leben ist Wunder! Leben ist ahnen, wie sehr Du uns liebst!", heißt es in dem Lied, zu dem der Pfeffinger selbst die Gitarre spielte. Bei den anderen Songs wurde der Tenor gekonnt von Pianist Bernd Koch begleitet.

"Welchem Herzensmensch kann ich heute eine Freude machen?", fragte Pfarrer Markus Gneiting zum Abschluss in die Runde. Als kleine Hilfe gab es für jeden Gottesdienstbesucher eine Rose, die er aber nicht selbst behalten, sondern – sag’s mit Blumen – weiterverschenken sollte.