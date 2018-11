Wie beschreibt man ein "Laser und Sound-Badeevent"? Am besten gar nicht – man muss es einfach gesehen und gehört haben. Das dachten sich Hunderte, meist junge Badegäste am Freitagabend, an dem das Team der Ferieninsel seinen spektakulären Beitrag geleistet hat zur jungen Kulturwoche #kulturundso. DJ Lex Cooper beschallte die Nixen und Wassermänner mit prägnanten Beats, während kunterbunte Laserlichter das Wellenbad und das Wellness-Becken unter der großen Kuppel in ein einzigartiges Farbenmeer verwandelten. An der Südseebar verwöhnten die Badegäste ihre Luxuskörper mit Cocktails – auch mit alkoholfreien. Mehr Fotos vom "Laser und Sound-Badeevent" gibt es im Internet zu sehen: www.schwarzwaelder-bote.de. Fotos: Eyrich