Albstadt Wenn die Trommeln intensiv singen

Albstadt-Truchtelfingen. Eingeladen hatte zum Afrikafest der Club Handicap. Petra Ströbel, gemeinsam mit ihrem Mann Michael seit vielen Jahren in der ersten Reihe für den Verein aktiv, freute sich über die gut gelaunten Besucher.

Neben Schwimmkursen und Fitnessgruppen, Ausflügen und Kinobesuchen hatte der Club Handicap in jüngerer Vergangenheit auch schon Trommelkurse angeboten. Dabei war die Begeisterung der Teilnehmer so groß, dass die Idee zu einem Afrikafest entstand. Mitinitiatorin war dabei die Trommel-Lehrerin Claudia Vieth. Sie brachte ihre Trommelgruppe "Tschakabum" mit und faszinierte mit ihren Musikern die Besucher.

Durch heiße Rhythmen und die einnehmende Art von Claudia Vieth ließen sich viele animieren, selbst die Trommel zu schlagen oder zur Musik zu tanzen. Kaum zu glauben, dass manche zum ersten Mal die "Djembé", so der Name dieser westafrikanischen Trommel, spielten. Dass der Grundrhythmus dabei schnell zu erlernen sei, sei aber nur ein Erfolgsgeheimnis der Trommel-Workshops, berichtete Vieth. Am allerwichtigsten sei beim gemeinsamen Trommeln das Gemeinschaftserlebnis. Jeder sei beim Mitmachen willkommen, und dies spürten Menschen mit und ohne Behinderung und fühlten sich angenommen.