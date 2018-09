Albstadt Wenn der Geldherr zum Tanz bittet

Albstadt-Truchtelfingen. Allerbeste Stimmung, bunte Trachten, eine stets gut frequentierte Tanzfläche und begeisternde Tänze waren Garanten für ein tolles Kirchweihfest der Donauschwaben, Ortsgruppe Albstadt.

Ortsverbandsvorsitzender Horst Zimmermann hieß viele Gäste, darunter die Trachtengruppe Banater aus Reutlingen, willkommen. Von dort kam auch die Tanz- und Stimmungskapelle "Schwabenklang", die ihrem Namen alle Ehre machte.

Das erste beeindruckende Bild genossen die Besucher beim Einmarsch der Trachtenpaare, vorneweg das Vortänzerpaar Julian Uth und Beatrice Röhrich mit dem Kirchweihstrauß, geschmückt mit bunten Bändele, und ihrem Ehrentanz. Was von nun an in der Festhalle über die Bühne ging, zeigte eindrucksvoll, dass die Kirchweih das größte Fest der Donauschwaben ist. Es war in deren Heimat Ungarn, Jugoslawien und Rumänien einst das größte Volksfest in den Orten. Die alten Sitten und Bräuche haben die Donauschwaben im Blut und feiern den Tag auch in der neuen Heimat fröhlich, ausgelassen und voller Lebensfreude.