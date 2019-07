Albstadt Sommerfest lockt Besucher aller Nationen

Der Bürgerturmplatz in Ebingen war am Freitag mit einem Konzert der Superlative und vor allem am Samstag multikulturelle Begegnungsstätte bei hochsommerlicher Hitze. Und angesichts der hohen Temperaturen beneidete so mancher Erwachsene die Kinder, die sich am Wasserspiel auf dem Platz vergnügten. Definitiv ein Pluspunkt für diesen Veranstaltungsort.

Aber auch sonst traf man überall froh gelaunte Menschen, die miteinander ins Gespräch kamen und sich austauschten. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. "Food sharing" hieß es nämlich am Stand der gleichnamigen Organisation.

Wer sich nicht die verspannten Muskeln durch eine Thai-Massage lockern oder seine Haare in eine Rastazopffrisur verwandeln ließ, der probierte syrische Falafel, gebratene Nudeln aus Thailand, Reis mit Linsen und Rosinen aus Persien, Jambawurzeln aus Afrika, Bisap aus dem Senegal, Cevapcici aus Kroatien, Baklava aus der Türkei oder Couscous aus Marrakesch.