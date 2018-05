Unter dem Motto "miteinander – füreinander" stand der Tag der offenen Tür in der Kita LEO in Truchtelfingen, den – so hat es Tradition – der "Kita LEO Kinderchor" eröffnete. Mit Begeisterung sangen die jungen Sänger und zogen die Besucher herein in die integrative Einrichtung, in der – als besondere Überraschung – eine Weltpremiere wartete: Erstmals sang der Chor den "Kita LEO Song", für den sie viel Applaus ernteten. Die Besucher hatten die Möglichkeit, sich über den Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale Jahr bei der KBF zu informieren. Auf die jungen Besucher warteten Spiel- und Bastelaktionen, ein Luftballonclown und Schminkangebote. So zogen bald Löwen, Elfen und Piraten durchs Haus. Höhepunkt war die Vorstellung des Puppentheaters Valenti.Ko mit dem Stück "Das kleine Ich bin ich". Auch für das leibliche Wohl war mit Hilfe der Eltern bestens gesorgt. So wurde es ein rundum gelungener Tag mit viel interessiertem Publikum und fröhlicher Atmosphäre. Das Wetter tat das Seine dazu und zeigte sich von sommerlicher Seite. Foto: Pokorny