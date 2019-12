Albstadt Wellness-Hotel soll bald kommen

Die geänderte Standortwahl hat nach Angaben von Markus Eichstädt, Mitglied der Badkap-Geschäftsführung, folgende Gründe: Der Verkehr auf der Bundesstraße 463 hat seit den 1980er Jahren so stark zugenommen, dass es unsinnig wäre, in nächster Nähe von ihr ein Hotel zu errichten – von seinem Balkon aus während der Rush Hour Autos zu zählen, ist nicht jedermanns Sache. Umgekehrt ist die Fläche nördlich des Hauptgebäudes schon deshalb prädestiniert für einen Hotelbau, weil die Wege zum Bad und zum Saunabereich kurz sind: Hier lässt sich ein direkter Zugang schaffen – würde dagegen im Süden gebaut, dann müssten die Gäste erst das gesamte Gelände queren beziehungsweise umrunden, um zum Eingang des Badkap zu gelangen. Markus Eichstätt kann sich in diesem Bereich eher Remisen für Maschinen und Gerätschaften vorstellen, die für die Pflege der Außenanlagen benötigt werden, allenfalls auch kleine, eingeschossige Ferienhäuser. Aber die sind momentan nicht mehr als eine Idee – konkrete Pläne für eine Umsetzung gibt es nicht.

Im Falle des Wellness-Hotels, so Eichstädt, verhalten sich die Dinge etwas anders. Hier gibt es einen Planungsauftrag an einen Architekten, und gebaut werden soll "nicht erst in zehn Jahren". Wer baut, ist allerdings noch offen – in Betracht käme sowohl ein Investor, der freilich noch gefunden werden müsste, als auch Badkap-Betreiber g1 selbst. Der Aufstellungsbeschluss wurde vom Gemeinderat mehrheitlich gefasst – 32 Ja-Stimmen stand eine Enthaltung gegenüber.