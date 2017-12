Albstadt Weit mehr als Ochs und Esel

Albstadt-Pfeffingen. Schon am morgigen dritten Advent, 17. Dezember, wird ab 16.30 Uhr in der Nikolauskirche Pfeffingen ein Krippenspiel aufgeführt. Traditionell haben die Truchtelfinger im Familiengottesdienst an Heiligabend ihren Auftritt – dort fängt der Gottesdienst in der Galluskirche um 16.30 Uhr an. Weitere Termine sind den kirchlichen Nachrichten im Schwarzwälder Boten und den Internetseiten der Kirchengemeinden zu entnehmen.

Sowohl Kinder als auch ehrenamtlich Mitarbeitende kommen bei den Proben oft ganz schön in Stress: Der Text muss auswendig gelernt werden, Kulissen werden gestaltet, Kostüme zusammengestellt. Und dann will kurz vor dem Auftritt die ganze Gruppe bei Laune gehalten werden. "Das ist manchmal wie einen Sack Flöhe hüten", lacht Frank Widmann. Er ist Landespfarrer für Kindergottesdienste und hat viel Weihnachtsspiel-Erfahrung. "Aber alle Beteiligten haben ihre Freude dabei und sind stolz, vor einer vollen Kirche die alte Geschichte von Maria und Josef und den Hirten auf dem Feld spielen zu dürfen."

Für viele Kinderkirchen ist das Weihnachtsspiel der größte Höhepunkt des Jahres. Dabei ist es gar nicht einfach, das richtige Stück zu finden. Viele Kinderkirchen werden in der Zeitschrift "Evangelische Kinderkirche" fündig, die der Landesverband für Kindergottesdienst herausgibt. Aber man muss die Vorlagen immer an die örtlichen Gegebenheiten anpassen: Wie viele Kinder spielen mit? Sind genug Ältere für die langen Sprechrollen da? Können die Jüngsten als Statisten für Engel, Hirten oder Schafe eingesetzt werden? Ist genügend Platz oder ist die Kirche zu klein für diesen Vorschlag? In vielen Gemeinden schreiben deshalb Mitarbeitende das Krippenspiel selbst, sie schreiben es ihrer Kinderkirche "auf den Leib". Dabei ist die Spanne groß: Manche spielen die Geschichte einfach nach, andere versetzen sie in die heutige Zeit. Manche inszenieren ein Schattenspiel, andere üben ein Singspiel ein, einige sogar gemeinsam mit dem örtlichen Kinderchor.