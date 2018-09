Albstadt Weine und Wandern im Jubiläumsjahr

Gegen 11 Uhr geht es dort los mit einem Glas Winzer-Secco. Anschließend besteht Gelegenheit, mit dem Planwagen durch die Lauffener Weinberge zu fahren oder an einer geführten Weinwanderung teilzunehmen. Nach der Hälfte der Tour wird ein großzügiges Metzgerbüffet serviert. Zurück am Weingut können die Teilnehmer noch einen Blick in den Weinkeller werfen, ehe der Albverein Lauffen am Neckar, der 2018 ebenfalls sein 125-jähriges Bestehen feierte, zu einem Umtrunk mit Jubiläumswein in das alte Gefängnis ein.

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an der Kirche, Abfahrt um 9 Uhr. Die Teilnahme kostet 65 bis 70 Euro für Busfahrt, Weintour und Metzgerbüffet. Rückkehr ist gegen 19 Uhr. Eine Abschlusseinkehr wird auf Wunsch organisiert. Die Anmeldungen nimmt Vorsitzende Carmen Feldberger unter Telefon 07435/362 bis zum 28. September entgegen.