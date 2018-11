Albstadt Weil ein Fehler teuer werden kann

Albstadt/Sigmaringen. Der Jurist Philipp Gumpert referiert am Mittwoch, 5. Dezember, ab 19.15 Uhr an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen über die juristische Seite der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Deren Ziel ist es, einerseits den Schutz personenbezogener Daten innerhalb der EU und andererseits den freien Datenverkehr innerhalb des europäischen Binnenmarktes sicherzustellen. Neben altbekannten Pflichten bringt die DSGVO auch eine Vielzahl neuer Anforderungen für Unternehmen im Bereich Datenschutz mit sich, die im Vortrag beleuchtet werden. So kann ein Verstoß gegen die DSGVO das betreffende Unternehmen bis zu 20 Millionen Euro Geldbuße kosten oder bis zu vier Prozent seiner weltweiten Umsätze – je nachdem, welcher Wert am Ende höher ausfällt. Philipp Gumpert ist Jurist. Bei seinen Tätigkeiten im Mittelstand und bei einem internationalen Großkonzern hat er sowohl Management-Aufgaben als auch rechtliche Fragestellungen aus dem Kontext des Personalwesens erfolgreich gelöst. Bei der Orgateam GmbH berät er als zertifizierter Datenschutzbeauftragter kleine und mittlere Unternehmen und unterstützt seine Kollegen und Kunden in komplexen Fragestellungen.