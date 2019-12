Albstadt Weihnachtsmarkt trotz Regen ein Erfolg

Auch an Essen herrschte kein Mangel; das Angebot reichte von den Klassikern wie Heiße Rote, Currywurst und Schupfnudeln über Dinnede, Pulled Pork und Asia-Nudeln bis hin zum Milchreis – von den Süßigkeiten ganz zu schweigen. Fürs Deko-Herz waren selbstgedrechselte Holzengel, verzierte Weihnachtskarten und Krippenfiguren dabei, und die selbst gestrickten Socken, Mützen und Schals sowie der Schmuck fürs kleine Budget fehlten auch nicht. Die Feuerwehr sammelte für den kleinen Tiago aus Geislingen; für die Sicherheit der Marktbesucher war auch in diesem Jahr wieder die Firma "be Save" um Martin Braun zuständig, die sich zusammen mit dem Roten Kreuz, der Feuerwehr und Marktleiter Florian Früholz vom Handels- und Gewerbeverein Albstadt-Ebingen um kleine und auch etwas größere Probleme der Gäste und Standbetreiber kümmerte.

Beschwerden und Kritik gab es auch – etwa an den Öffnungszeiten, die nicht wenigen Besuchern zu kurz waren. Dass am Samstag bereits um 21 Uhr offizieller Marktschluss war, also zu einem Zeitpunkt, als das Winter-City-Open-Air noch im Gange war, leuchtete vielen nicht so richtig ein. Aber wie sich zeigte, war Diskutieren zwecklos.