Die Weihnachtsfeier der Jugend des Turnvereins Onstmettingen war in diesem Jahr für alle Beteiligten ein besonderes Erlebnis: der Zitterhof, idyllisch gelegen zwischen Onstmettingen und Pfeffingen, war das Ziel. Familie Roth hatte eingeladen, und die jungen Sportler in Begleitung von Eltern und Großeltern kamen zahlreich. Für einige Kinder war es der erste Besuch auf einem Bauernhof, entsprechend groß war die Begeisterung. Nach einer ausgiebigen Führung durften die Kinder unter anderem die Kühe selbst füttern. Aufgewärmt durch heißen Punsch und gestärkt durch Lebkuchen, erwarteten die Kinder sehnsüchtig den Nikolaus. Zu ihrer Freude ließ er nicht lange auf sich warten und hatte in seinem Sack Geschenke für alle mitgebracht. Fotos: Merz