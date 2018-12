Auch an diesem Montagvormittag schallten wieder weihnachtliche Klänge durch die Ebinger Markstraße. Dieses Mal sang der Chor der dritten und vierten Klasse der Kirchgrabenschule. Aller Jahre wieder singen die Kirchgrabenschüler an zwei Montagen in der Adventszeit vor dem Rathaus Weihnachtslieder, um die Stadtverwaltung auf das Fest einzustimmen – die Erst- und Zweitklässler waren bereits vor einer Woche an der Reihe. Foto: Merk