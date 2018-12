Albstadt Weihnacht im Wald

Albstadt-Laufen. Der Nikolaus hat mit einem Engel und einem Wichtel am dritten Advent den Albverein Laufen am Sportplatz Rübhay besucht. Der Posaunenchor spielte weihnachtliche Lieder und verkürzte den mit Glühwein, Wurst vom Grill oder Crêpes gestärkten zahlreichen Gästen die Wartezeit. Die Kinder tobten währenddessen im frisch gefallenen Schnee. Große Kinderaugen bestaunten dann den freundlichen Herrn mit Rauschebart im roten Mantel. Nachdem er eine Geschichte erzählt hatte, wurden die auf Eseln transportierten kleinen Geschenke an die Kinder verteilt. Die Esel wurden anschließend mit Streicheleinheiten und Karotten für ihre Arbeit belohnt.