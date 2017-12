Albstadt Weihnacht im Wald

Albstadt-Onstmettingen. Die Waldweihnacht feiert der Skiclub am Sonntag, 17. Dezember, dem dritten Advent, am Skilift im Ruchtal. Die Feier beginnt um 17 Uhr und wird in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche und dem Posaunenchor Tailfingen/Onstmettingen/Pfeffingen gestaltet. Dazu sind alle Mitglieder und Freunde des SCO sowie die gesamte Bevölkerung eingeladen. Für die Kinder schaut, wie in jedem Jahr, der Nikolaus mit einem kleinen Geschenk vorbei.