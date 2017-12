Albstadt Wegbereiter selbst auf Bundesebene

Albstadt-Ebingen. Im Bildungszentrum wird die Ausstellung um 17 Uhr mit einer Vernissage eröffnet und wird bis zum 3. Februar zu sehen sein.

Die Fotofreunde Ebingen treffen sich seit nunmehr 66 Jahren jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat, um sich mit spannenden Themen rund um die Fotografie zu beschäftigen. Einige der Mitglieder schauen auf eine mehr als 40-jährige Mitgliedschaft zurück. Das letzte noch verbliebene Gründungsmitglied, Theo Bösenberg, ist seit 1951 dabei.

In all den Jahren waren der Spaß an der Fotografie, das gesellige Beisammensein, spannende Ausflüge und der rege Erfahrungsaustausch die Hauptmotivation der Mitglieder, sich im Verein zu engagieren. Auch Partnerschaftsbesuche bei anderen Vereinen des Fotobezirks Zollernalb gehören dazu. Bei Wettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene messen sich die Ebinger Fotofreunde mit anderen Fotografen und haben schon zahlreiche Preise geholt. Eine Auswahl dieser Meisterwerke werden mit einer Auflistung der größten Erfolge an der "Wall of Fame" im Aufgangsbereich zum ersten Stock zu sehen sein.