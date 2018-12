Albstadt Weg zum Neuanfang ist frei

Albstadt-Ebingen. Der Weg ist frei zur Gründung einer neuen evangelischen Kirchengemeinde zum 1. Dezember 2019 – dem Tag, an dem auch deren Kirchengemeinderat gewählt wird. Am Donnerstagabend hat der Kirchengemeinderat der Martinskirche der neuen Ortssatzung zugestimmt, die der Gesamtkirchengemeinde bereits im November goutiert hatte, und beschlossen, beim Oberkirchenrat in Stuttgart den Antrag zur Auflösung de Martinskirchengemeinde zu stellen, verbunden mit dem Antrag auf Gründung einer neuen evangelischen Kirchengemeinde Ebingen. Sie tritt an die Stelle der Martins- sowie der Thomas- und der Friedens- und Emmauskirchengemeinde, deren Räte am Dienstag einstimmig für die Auflösung ihrer Gemeinden gestimmt hatten, sowie der Gesamtkirchengemeinde.

Was Klaus Backhaus, den Vorsitzenden des Martinskirchengemeinderats, ebenso freute wie das einstimmige Votum für die Auflösung der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ebingen in der Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats im November – zumal damals Uneinigkeit über den Weg zu einer Gemeinde geherrscht hatte.

Der Grund: Der nun beschrittene Weg wird zur Folge haben, dass die neue evangelische Kirchengemeinde bereits 2020 umsatzsteuerpflichtig wird. Hätte die Martinskirchengemeinde deren Rechtsnachfolge angetreten, wäre das erst 2021 eingetreten. Wie viel Umsatzsteuer tatsächlich anfallen könnte, hat Backhaus zusammen mit der Kirchenpflegerin inzwischen durchgerechnet und dem Schwarzwälder Boten zugesagt, die Zahlen vorzulegen.