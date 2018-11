Albstadt "WBG ist in der Neuen Mitte angekommen"

Zum Bilanzstichtag, dem 31. Dezember 2017, bewirtschaftete die WBG 233 eigene Mietwohnungen in 36 Gebäuden mit einer Gesamtwohnfläche von knapp 14 300 Quadratmetern und verwaltete darüber hinaus sieben Wohnungseigentümergemeinschaften mit insgesamt 109 Einheiten. Auch die Fremdverwaltung für Dritte sei unverändert fortgesetzt und alle notwendigen Reparaturen an den Gebäuden und in den Wohnungen der Mieter zeitnah ausgeführt worden. Die dafür notwendigen Aufwendungen waren 2017 mit über 206 500 Euro fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die Bilanzsumme betrug 5,98 Millionen Euro, der Bilanzgewinn 59 746 Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Banken haben sich laut Pflanz erneut verringert, die Eigenkapitalquote liege bei zufriedenstellenden 56,58 Prozent.

In seinen Ausführungen zum laufenden Jahr 2018 verwies Pflanz auf die aktuellen Projekte der WBG. Auf Stiegel werden nach dem Abriss zweier alter Gewerbeeinheiten in der Heubergstraße 44 acht Garagen errichtet; das bisherige Bürogebäude in der Mühlstraße 20 wird in moderne Vier-Zimmer-Wohnungen umgewandelt. Im übrigen ist die WBG weiterhin auf der Suche nach geeigneten Grundstücken für weitere Neubauten.

Es folgten der Bericht der Aufsichtsratsvorsitzenden Brigitte Sauter-Weegen, die einstimmige Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und die – ebenfalls einstimmige – Zustimmung zum Vorschlag, eine vierprozentige Dividenden auszuschütten. Die turnusgemäß ausscheidende Aufsichtsrätin Gudrun Sittig wurde von der Versammlung für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt und Aufsichtsrat Eberhard Gonser, dessen Wahlperiode ebenfalls abgelaufen war, verabschiedet – er konnte wegen der in der Satzung festgelegten Altersbegrenzung nicht mehr wiedergewählt werden. In ihrer Laudatio auf Gonser ließ Brigitte Sauter-Weegen dessen 29-jährige ehrenamtliche Tätigkeit Revue passieren; anschließend wurde er mit der Ehrennadel in Silber des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen ausgezeichnet.