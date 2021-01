Albstadt Was wird aus dem Mountainbike-Weltcup 2021?

Albstadt - Wirkliche Details hat Julia Metzmann, die Pressesprecherin des Vereins "Schwäbische Alb Tourismusverband", noch nicht verraten, als es in einer digitalen Pressekonferenz am Mittwoch um den Mountainbike-Weltcup in Albstadt ging. Die Seele der Mountainbike-Fans und Veranstalter in Albstadt hat Metzmann allerdings gehörig gestreichelt: Albstadt gehöre international inzwischen zu den Top-Ausrichtern von UCI-Mountainbike-Weltcups im Cross Country, denn dort seien inzwischen mehr Wettkämpfe dieser Art ausgetragen worden als in allen anderen deutschen Städten.