Albstadt Was heute selbstverständlich ist

Vorreiterinnen für Frauenrechte waren in Großbritannien und den Vereinigten Staaten die "Suffragetten": Sie wählten neue und zum Teil gewalttätige Formen des politischen Protestes. Dabei setzten sie sich unter Lebensgefahr für Frauenrechte ein. Diesem Thema widmete sich 2015 eine britische Produktion: Der Film greift die historischen Rahmenbedingungen auf, erzählt jedoch die fiktive Geschichte einer jungen Wäscherin, die 1912 in Kontakt mit der "Suffragetten"-Bewegung kommt. Miterzählt wird auch die Geschichte von Emily Davison, eine reale Person, die durch eine aufsehenerregende Protestaktion im Jahr 1913 ihr Leben verlor. Dieses tragische Ereignis brachte der Frauenbewegung die öffentliche Aufmerksamkeit, die schließlich unter anderem auch in das Frauenwahlrecht mündete. Der Film zeigt die Geschichte mutiger Frauen, die um vieles kämpften, was heute selbstverständlich ist, wie das Wahlrecht, gerechtere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen.

Für die Frauen in Deutschland war der 12. November 1918 ein Meilenstein: An diesem Tag erhielten sie durch den Rat der Volksbeauftragten das Wahlrecht. Alle Interessierten sind eingeladen, sich an diesem bedeutungsvollen Tag 100 Jahre später den Film bei freiem Eintritt anzuschauen. Dieser hat eine Länge von 101 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben.