Albstadt Was die Walnuss sonst so alles kann

Die geteilten Ergebnisse fließen in eine Roadmap ein, die für künftige Fragestellungen im Bereich der Bioökonomie zur Verfügung steht. Die Untersuchungen im Labor und die ökonomische Bewertung werden von zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen durchgeführt. Studierende beteiligen sich in Projekten und durch Abschlussarbeiten an der Entwicklung und Bewertung der Produkte: "Hier können Studierende ganz besonders kreativ sein", sagt Christian Gerhards. "Lassen wir uns überraschen: Vielleicht stellen wir künftig aus Walnussblättern biologische Pflanzenschutzmittel her, aus Nussschalen Verpackungsmaterialien oder aus grünen Nüssen Aromastoffe."

Fossile Rohstoffe durch nachwachsende ersetzen: Diese neue Art des Wirtschaftens nennt man Bioökonomie. Das EU-Projekt AlpBioEco möchte mit innovativen Geschäftskonzepten im Bereich der Bioökonomie neue Arbeitsplätze schaffen und unterstützt somit die nachhaltige Entwicklung des Alpenraums, zu dem laut EU-Definition auch der Landkreis Sigmaringen gehört. AlpBioEco wird von der EU durch das sogenannte "Interreg Alpine Space Programm" mitfinanziert. Der Projektfortschritt und die Ergebnisse werden im Internet unter www.alpine-space.eu/alpbioeco veröffentlicht.