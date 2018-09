Albstadt Warum denn Beton? – Lego geht auch

27 Meter hoch ist der Benzinger Wasserturm – um das vom Abriss bedrohte Gebäude zu retten, hatten 27 Benzinger Bürger vor 21 Jahren den Förderverein Wasserturm gegründet und zwei Jahre lang in mühevoller Kleinarbeit saniert. Seither bietet der Verein jedes Jahr am Tag des offenen Denkmals Interessierten Gelegenheit, den Turm zu besichtigen und mehr über seine Geschichte zu erfahren. Im vergangenen Jahr hatte der Himmels seine Schleusen aus­-gerechnet über dem Wasser-turmfest geöffnet und das Zeltdach buchstäblich in einen "Wasserspeicher" verwandelt. Das konnte diesmal nicht passieren, und insgeheim hofften Günter Hahn, der Fördervereinsvorsitzende und sein Stellvertreter Manfred Pupke, dass die Besucherzahlen den Rekord von 2016 brechen oder zumindest einstellen würden: Zwischen 300 und 400 Besucher kamen damals. Am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit waren immerhin schon rund 150 Gäste gezählt worden – nicht auszuschließen, dass die "Uschis" und der Sonntagsbesuch die Differenz vollends ausgeglichen haben und ein ähnlich gutes Ergebnis zustande gekommen ist wie vor zwei Jahren.