Albstadt Warten auf den Engel

Albstadt-Tailfingen. Am Christbaum im Schalterraum der Tailfinger Sparkassenfiliale hängen auch in diesem "Wunschsterne". Wer im Rahmen der Aktion "Sternenfunkeln" bedürftigen Tailfinger Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren einen Weihnachtswunsch erfüllen will, kann sich einen Stern vom Baum nehmen – auf jedem steht ein Wunsch, der sich für maximal 25 Euro erfüllen lässt. Das Geschenk wird eingekauft und spätestens bis Dienstag, 18. Dezember, bei der Sparkasse abgegeben.