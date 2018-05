Albstadt Wandern und Rafting in Tirol

Meßstetten. Tirol hieß das Ziel des Zweitagesausflugs, den die Abteilung Meßstetten der Meßstetter Gesamtwehr jüngst unternommen hat. Über den Arlbergpass erreichten die insgesamt 44 Meßstetter Imst im Oberinntal und teilten sich dort auf: Die einen nahmen an einer Raftingtour in der Imster Schlucht teil, die anderen begaben sich auf eine Wanderung. Diese führte durch die Rosengartenschlucht und vorbei an der blauen Grotte nach Hoch-Imst und von dort über das Wetterkreuz wieder zurück zum Ausgangspunkt. Nach einem Abstecher ins hoteleigene Schwimmbad und dem Abendessen sorgte ein Alleinunterhalter für Stimmung.