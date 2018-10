Die Wetterreporter des SWR-Fernsehens laden am Dienstag, 23. Oktober, zu der Wanderung "Wetter und Wetterphänomene" vom Nägelehaus in Onstmettingen vier Kilometer lang am Albtrauf entlang zurück zum Nägelehaus ein. Dort lesen sie aus dem Buch "Unser Wetter in Baden-Württemberg": bei Wildbratwurst und Kartoffelsalat. Die Wanderung beginnt um 17 Uhr und dauert anderthalb Stunden. Die Teilnahme inklusive Essen und Lesung kostet zwölf Euro. Anmeldung ist erforderlich bis 18. Oktober bei der Tourist-Information, Telefon 07431/160-12 04 E-Mail touristinformation@albstadt.de. Foto: SWR