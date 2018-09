Eine dreitägige Tour hat zwölf Wanderbegeisterte ins Kleinwalsertal geführt. Am ersten Tag stand ein abwechslungsreicher Anstieg mit rund 900 Höhenmetern durch das Gemsteltal und dann über den Schwabengrad zur Mindelheimer Hütte an. Nachdem die Wanderer am darauffolgenden Tag den Aufstieg auf das Geißhorn geschafft hatten, machten sie bei der Widderstein-Hütte Mittag. Anschließend starteten sie zum Köbersee, dem ausgezeichneten "schönsten Platz Österreichs", wo einige sogar den Sprung ins kühle Nass wagten. Nach einem reichhaltigen Frühstück standen am dritten Tag der Hochtannbergpass und der Hochalppass auf dem Programm. Sonnenverbrannt und bei bester Laune traten die Wanderer den Heimweg an. Foto: Eichler