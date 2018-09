Albstadt Wahlfreiheit bitte!

Um so wichtiger war es, dass die Disputanten in der "Albwerkstadt" sich auf Einladung der CDU damit beschäftigt haben. Denn die Diskussion war nicht nur gespickt mit interessantem Hintergrundwissen, sondern auch mit mutmachenden Aussagen der sechs Fachmänner. Dass keine einzige Frau darunter war, als ob es nicht auch Expertinnen zu diesem Thema gäbe, war der einzige Schönheitsfehler des Abends im "Schiller".

An diesem ist aber auch eines klar geworden: Digitalisierung muss dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Was das konkret bedeutet, hat kürzlich ein Beitrag in der ZDF-Sendung "WiSo" nachvollziehbar gemacht. "Smart Homes" waren Thema, also Wohnhäuser, die mehr können, als Regen und Wind abzuhalten. Schon groß ist die Zahl derer, denen es neue Techniken ermöglichen, zwei Stunden vor der Heimkehr die Heizung anzuschalten und die Sauna anzuheizen. Rollläden bewegen sich per Klick auf dem Smartphone, und dessen Besitzer kann dort auch ablesen, ob er daran gedacht hat, die Balkontür zu schließen, ehe er das Haus verließ.

Einbrecher freuen sich über solche Techniken – zumal wenn die Hausbesitzer keine Sicherheitsschranken hochgezogen haben. Dass das auf viel zu viele Smart-Home-Bewohner zutrifft, hat der Experte im Fernsehbeitrag nachweisen können und auch den Bewohnern selbst einen gehörigen Schrecken eingejagt, als er ihnen die Sicherheitslücken demonstrierte.