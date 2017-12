Albstadt Mehr Planungssicherheit ist das Ziel

Als Mindestbetrag, der ins Stiftungsvermögen eingezahlt werden muss, sind 2500 Euro festgesetzt; als Stiftungsvermögen visieren die Ebinger 250 000 Euro an – die Skala ist, versteht sich, nach oben offen. Die Stiftung ist unter dem Dach der Landeskirche angesiedelt; das hat den Vorteil, dass genau geprüft wird, ob die jeweiligen Geldanlagen ethisch unbedenklich sind, zum anderen gibt es eine gewisse Sicherheit: Der Zins beträgt plus minus zwei Prozent – nicht viel, aber besser als nichts, zumal in Zeiten des Niedrigstzinses.

Und wieviel Geld liegt bereits in der Stiftungskasse? Das behalten Schwarz und Pfarrer Walter Staiger bis zum Sonntag für sich; dann werden sie es im Rahmen des Gründungsaktes in der Martinskirche bekannt geben. Bei diesem leisten sämtliche Stifter, die das Licht der Öffentlichkeit nicht scheuen, ihre Unterschriften; die Zeremonie, der auch die Schirmherrin der Stiftung, die Schweizer Schauspielerin Ursula Cantieni beiwohnt, geht in der Konzertpause über die Bühne.

Davor und danach erklingen Johann Sebastian Bachs Choralkantate "Wer nur den lieben Gott lässt walten", BWV 93, die Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur, BWV 1068, und die erste von sechs Kantaten des Bachschen Weihnachtsoratoriums. Beginn ist um 17 Uhr.