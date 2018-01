Albstadt Wagen schanzt über Leitplanke hinweg

Laut Angaben von Polizei und Feuerwehr war der Mann kurz nach 8 Uhr von Margrethausen in Richtung Pfeffingen unterwegs gewesen. Kurz vor dem Pfeffinger Ortsbeginn kam er in einer lang gezogenen Linkskurve auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen, geriet mit den rechten Reifen aufs Straßenbankett und 30 Meter weiter auf die beginnende Leitplanke vor dem Irrenbach. Das Fahrzeug wurde durch die ansteigende Planke in die Höhe katapultiert, schanzte über sie und den Bach hinweg und landete im Gartenzaun eines Grundstücks in der Straße Unter Hornau und einem kleinen Wäldchen auf einem Privatgrundstück. Die Ersthelfer konnten ihn nicht durch die Beifahrertür aus dem Wagen ziehen. Auch die Fahrertür ließ sich nicht öffnen, und deshalb musste der Wagen zuerst einmal mit Hilfe einer Seilwinde vom Rüstwagen der Feuerwehr aus dem Gehölz gezogen werden.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Zollernalb-Klinikum Balingen gebracht; am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10 000 Euro. Die Kreisstraße war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.