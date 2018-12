Albstadt-Ebingen. Auf der Fahrt in Richtung Truchtelfingen ist am Montagabend ein 18-jähriger Autofahrer hinter der Tennishalle in der Talgangstraße mit seinem Wagen ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und, nachdem das Fahrzeug sich überschlagen hatte, auf dem Dach in der Schmiecha gelandet. Alle fünf Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien; zwei Insassen, eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger erlitten jedoch schwerere Verletzungen. Die beiden anderen Insassen kamen mit leichteren Verletzungen davon; der Fahrer blieb unverletzt. Am Wagen, einem älteren BMW, entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.