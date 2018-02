Albstadt Wachwechsel doppelt

Jörg Uhlig war 46 Jahre lang für die Sparkasse Zol­lern­alb tätig; die Leitung des Privatkunden-Centers Tailfingen hatte er 1991 übernommen, als es noch "Hauptzweigstelle" hieß. Die Altersteilzeit will er – unter anderem – für längere Reisen mit dem Wohnmobil nutzen.

Jürgen Merz ist in Tailfingen aufgewachsen, wohnhaft und ehrenamtlich tätig; er trat im selben Jahr seine Ausbildung in der Hauptzweigstelle Tailfingen an, in der Jörg Uhlig diese übernahm, also 1991. Von 1994 bis 2015 war er Individualkundenberater und stellvertretender Bereichsgeschäftsstellen-Leiter in der Marktstraße in Ebingen; zudem war er 13 Jahre lang im Privatkunden-Center in Meßstetten tätig, zehn davon als dessen Leiter. Er war damit für drei Filialen verantwortlich.

Jessica Cucca ist seit zehn Jahren bei der Sparkasse tätig und hat unter anderem als Kundenberaterin in Balingen und Haigerloch gearbeitet. Nach der Ausbildung bildete sie sich zur Bankfachwirtin und Bankbetriebswirtin weiter und absolvierte diverse interne Förderprogramme.