Albstadt Vorübergehend vom Sekt bestimmt

Albstadt-Ebingen. Wenn echte Profis improvisieren, weil die Stimmbänder des Tenors entzündet sind, merkt man, wie gut sie wirklich sind: Das Stuttgarter Operettenensemble sprang beim Neujahrskonzert in der Festhalle kurzerhand für Reto Rosins Soli instrumental ein, und Sopranistin Gudrun Kohlruss glänzte nicht nur bei den ihren, sondern schnappte sich zum Ansingen ganz keck Moderator Winfried Roesner, der mit Charme und Schelm einen großartigen "Mein Herr Marquis" abgab: 2018 fing wahrlich perfekt an für die Operettenfreunde, von denen die meisten Stammgäste sind beim ersten kulturellen Höhepunkt des Jahres in Albstadt.

Meike Brandenbusch an der Violine, Regine Friederich am Cello, Bassist Udo Königs, Andreas Vogel an der Oboe, Klarinettist Manfred Lindner und Hans-Peter Fink an der Flöte wuchsen unter der Leitung von Pianist Andreas Kersten diesmal noch mehr als sonst über sich hinaus – bei seinem "Czárdás"-Soli vor allem der erste Violinist Michael Wille, der Funkenflug aus den Saiten zauberte.

Das "Gasparone"-Potpourri und weitere Melodien von Carl Millöcker dominierten den ersten Teil. Da gestalten die Stuttgarter nun seit mehr als zehn Jahren das Neujahrskonzert, und bringen doch immer wieder etwas ganz Neues mit.