Albstadt Vorstandsmitglied tritt zurück

"Stehe ich dafür ein, was ich als richtig erkannt habe – auch nach außen?" Die Frage war Teil der Interpretation des Bibeltextes am Sitzungsbeginn des Martinskirchengemeinderats, in der die Aussprache zur Entscheidung über den Weg der Gemeindefusion in den nichtöffentlichen Teil verlegt wurde. Dieser Weg kostet die Gemeinde durch den früheren Anfall von Umsatzsteuer viel Geld. Wohl etwa so viel, wie sie 2019 aus dem "Ebinger Beitrag" erhofft, um die Küche der Martinskirche renovieren zu können. Unter Spendern und Stiftern regt sich Unmut darüber. Ein Vorstandsmitglied des Fördervereins Martinskirche ist deshalb schon zurückgetreten. Stehen die Kirchengemeinderäte dazu, was sie für sich als richtig erkannt haben? Warum verteidigen sie es dann nicht öffentlich? Das Letzte, was die Gemeinde nun braucht, ist ein Rückzug ins Nichtöffentliche.