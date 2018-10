Albstadt Vorlesen: Kontakt ist A und O

Albstadt. Er gilt inzwischen als das größte Vorlesefest Deutschlands: der bundesweite Vorlesetag, der 2004 von der Wochenzeitung Zeit und der Deutschen Bahn Stiftung ins Leben gerufen wurde. Seit 2009 nimmt auch die Stadtbücherei Albstadt regelmäßig an der Veranstaltung teil – in diesem Jahr, am 16. November, zum zehnten Mal: "und dafür brauchen wir noch ein paar engagierte Vorleser", sagt Christine Widmann-Simon, Leiterin der Stadtbücherei Albstadt.

Sinn und Zweck dieses Vorlesetages sei es, deutlich zu machen, wie wichtig das Vorlesen ist: "Dadurch kann sich der Kontakt zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel verstärken", erklärt Widmann-Simon. Aber auch für die Sprachentwicklung, die Erweiterung des Wortschatzes, und die Förderung der Fantasie der Kinder sei das Vorlesen wichtig, so die Diplom-Bibliothekarin.

Deshalb bietet die Stadtbücherei Albstadt auch über den Vorlesetag hinaus Aktionen an, bei denen vorgelesen wird. Zum Beispiel die Lesepaten, die Zweitklässler fördern, die noch leseschwach sind. Oder die Vorleser, die einmal im Monat Kindergärten und Schulen besuchen, um Kindern den Spaß an Büchern näher zu bringen. Eine von ihnen und Mitorganisatorin der Vorleser ist Monika Hausotter. Bereits seit zehn Jahren nimmt sie an der Aktion teil und weiß deshalb ganz genau, wie sie die Kinder dazu bekommt, ihr konzentriert zuzuhören: "Ich mache zum Beispiel immer ein Ritual: Ich habe immer dieselbe Tasche dabei, in der ein Beutel ist, in dem ich wiederum eine kleine Dose, eingewickelt in ein weißes Tuch, habe. Darin ist eine kleine Spieluhr, mit der Melodie von ›Stups, der Hase‹. Und die spiele ich den Kindern immer vor und nach der Geschichte vor", erzählt Hausotter.