Albstadt Vorfreude in glanzvollem Gewand

Albstadt-Ebingen. Wäre die Musik von Georg Friedrich Händel ein Weihnachtsbaum – das Grün wäre kaum noch zu erkennen unter all der üppigen Pracht, dem Glanz goldener Kugeln und Sterne. Das gilt vor allem für sein Oratorium "Messiah", dessen ersten Teil die Martinskantorei, begleitet von Solisten, vom Schwarzwald Kammerorchester und unter der Leitung von Martinskantor Steffen Mark Schwarz, in all seiner Fülle in der Martinskirche zum Besten gegeben hat.

Auf die berühmteste Passage, das polyphone Hallelujah, das alljährlich zu Weihnachten Kaiserin Sissi in ihrer Hochzeitsmesse zu hören bekommt, mussten die Zuhörer in der gut besetzten Martinskirche freilich länger warten als bei anderen Aufführungen: Arvo Pärt kam ihnen dazwischen. Der gebürtige Este komponiert schnörkellose, dafür aber besonders tiefgehende Musik – so ganz anders als Händel –, und so war der Einschub "Summa", gespielt alleine vom Streichorchester, ein reizvoller Kontrast, ehe der Chor zu seinem Höhepunkt ansetzte.

Der hatte freilich zuvor schon Großes geleistet bei den schwierigen Passagen des Händel-Werkes, in denen sich die einzelnen Stimmlagen überlagern und das Tempo anzieht. Der Text von Charles Jennens nach der King-James-Bibel – poetisches Englisch – tut ein Übriges und forderte den Sängerinnen und Sängern viel Sauberkeit bei der Artikulation ab.