Albstadt Vor Ort soll sich vorerst nichts ändern

Albstadt-Ebingen. So viel anders als anderswo in Deutschland sehen die Herausforderungen, vor denen die evangelische Kirche in Ebingen steht, nicht aus: Die Zahl der Gemeindeglieder, der potenziellen Kirchengemeinderäte und derer, die sich in Gruppen und Kreisen engagieren wollen, nimmt ab. Manche Kirchentür wird am Sonntag von allzu wenigen Christen geöffnet, die den Gottesdienst besuchen. Eine schlankere Organisation ist nötig, um alle Aufgaben zu stemmen, und an manchem Kirchengebäude – in Ebingen sind es die Friedens- und die Kapellkirche – wird über kurz oder lang der Schlüssel umgedreht.

Seit Monaten arbeiten Walter Schwaiger, der geschäftsführende Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Ebingen und Pfarrer der Martinskirche, sowie Ulrich Bäuerle, Vorsitzender des Gesamtkirchengemeinderats Ebingen, zusammen mit den drei Kirchengemeinderäten der Thomas-, Martins- und Friedenskirchengemeinde – de facto hat Letztere ihren Sitz längst in der Emmauskirche im Ebinger Westen – sowie die Geistlichen der drei Gemeinden an der Ausgestaltung der Fusion.

Aus den Kirchengemeinderäten – Thomas hat sieben, Martin und Emmaus je neun Mandate – soll dann ein Kirchengemeinderat mit künftig zwölf Kirchengemeinderäten werden, wobei ein Proporz – ähnlich der unechten Teilortswahl in manchen politischen Gemeinderäten – gewahrt bleibt: Zwei sollen aus der Thomas-, je drei aus der Martins- und der Friedenskirche kommen. Die restlichen vier Sitze werden nach Stimmenzahl vergeben. Hinzu kommen die Pfarrer – Marlies Haist von der Thomas-, Ilze Druvina von der Emmaus- sowie Walter Schwaiger und Nicole Gneiting von der Martinskirche – und die Kirchenpflegerin, in diesem Fall Katrin Hödl.