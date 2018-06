Albstadt Von wegen kostengünstiger Antrieb

Ich frage mich nur, wer spart zurzeit, wenn er sich ein E-Kfz zulegt? Nicht nur der höhere Anschaffungspreis, sondern auch die geringe Reichweite und die erheblich höheren Kosten halten doch Durchschnittsverdiener davon ab, umzusteigen. Wer zu Hause eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und am Arbeitsplatz kostenlos laden kann, fährt günstig, doch die geplanten Ladestationen der Stadt – die Lob verdienen – bringen nichts, da sie sicher nicht in den Wohngegenden, sondern in der Innenstadt zu finden sein werden. Das E-Auto muss aber im Alltagsbetrieb geladen werden, und da beginnen für die meisten Berufstätigen die Probleme: Der Anschluss in der Garage wird teuer – je nach Stromanbieter zwischen 1000 und 10 000 Euro –, denn mit einer normalen Steckdose ist es ja nicht getan; die schadet auf Dauer der Batterie. Diese hat eine Lebensdauer von sieben bis zehn Jahren, und muss bei vielen Autoanbietern hinzugekauft oder gemietet werden.

Sie wollen in Urlaub fahren? Planen Sie unterwegs viel Zeit ein fürs Aufladen der Batterie! Nach 100 bis 200 Kilometern ist sie leer, es sei denn Sie investieren über 50 000 Euro, dann sind es 400 bis 500 Kilometer. Suchen Sie rechtzeitig die nächste Ladestation – und beten Sie, dass Sie die Karte für den richtigen Anbieter haben!

Was selten erwähnt wird: Der Strom für neue Auto muss erst produziert werden – derzeit geschieht das immer noch in Atom- und Kohlekraftwerken, oder es wird in anderen EU-Ländern zugekauft. Mein Fazit: Die E-Mobilität ist noch nicht der ideale Antrieb für unsere Zukunft.