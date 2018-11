Albstadt Von Ungarn auf die Schwäbische Alb

Albstadt. Ihren Anfang nimmt die Geschichte im Jahr 2014 im ungarischen Kecskemét. Péter Juhász, Mentor für Studierende, die im Zuge des Erasmus-Austauschs an seine Hochschule kommen, und selbst Maschinenbaustudent im fünften Semester, lernt drei Kommilitonen aus Albstadt kennen, die ein Aus-landssemester in Ungarn absolvieren. Juhász kann kaum Deutsch; trotzdem verbringt er viel Zeit mit den Dreien und schnappt eine ganze Menge auf. In seinem Auto unternehmen er und seine neuen Freunde gemeinsam Ausflüge in die Umgebung, er lädt sie zu seiner Familie nach Hause ein – und lässt sich schließlich von ihnen dazu überreden, doch selbst mal für ein Semester ins Ausland zu gehen. Nach Albstadt, versteht sich.

Zwei Jahre später ist Péter Juhász in Ebingen. Im Studiengang Maschinenbau belegt er einige Vorlesungen, schreibt auch eine Projektarbeit – und nutzt die Gelegenheit, sich umzusehen. Wieder werden viele Exkursionen unternommen, auch ins benachbarte Ausland, nach Straßburg, in die Schweiz, nach Italien; wieder stellt Juhász sein geräumiges Auto zur Verfügung. "Klar, die Spritkosten haben wir uns geteilt." Nach Ungarn zurückgekehrt, beendet er sein Studium – und prüft dann seine beruflichen Perspektiven. In seinem Heimatland erscheinen sie ihm nicht gerade verlockend. "Lange Arbeitstage, geringer Stundenlohn", sagt er. "Die Arbeits- und Lebensbedingungen sind in Deutschland einfach viel besser."

Und so lässt Péter Juhász nichts unversucht, seine Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu verbessern. Er erwirbt jeden erdenklichen Führerschein, darf nun große schwere Lastwagen fahren und wird prompt von einer Spedition in Ludwigsburg eingestellt. Dort bleibt er freilich nicht lange: Bei einer Geburtstagsfeier rät ihm eine frühere Kommilitonin, sich bei dem Burladinger Spannwerkzeughersteller zu bewerben, bei dem auch sie untergekommen ist. Er folgt dem Ratschlag – mit Erfolg: Seit November arbeitet auch er in Burladingen.