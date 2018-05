Albstadt-Ebingen. 13 Mitglieder der Abteilung Taekwondo im Athletik-Sport-Verein Ebingen (ASV) haben ihre Fähigkeiten bei der Gürtelprüfung unter Beweis gestellt, bei der – abhängig von der Erfahrung der Sportler – verschiedenste Techniken des koreanischen Kampfsports überprüft wurden. Nach monatelanger intensiver Vorbereitung, gemeinsamem Aufwärmen und Dehnen ging es endlich an die Prüfung der verschiedenen Gürtelgrade, Kups genannt, wobei die niederen Gürteln zuerst an der Reihe sind. Mit jedem neuen Rang steigen allerdings Schwierigkeit und Komplexität der Übungen. So werden zum Beispiel bei den höheren Gürteln die Bereiche Selbstverteidigung, Freikampf und Bruchtest verlangt. Nach zwei Stunden intensiver Überprüfung traten der Prüfer Kai Penteker vom Taekwondo TG-Biberach und Abteilungsleiterin Vanessa Singer vor die versammelten Sportler und überreichten die verdienten Urkunden.