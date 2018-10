Albstadt Von gemeinsamen Wurzeln

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für eine ganz besondere Veranstaltungsreihe im nächsten Jahr: Vom 15. bis 18. Juli 2019 ist die Evangelisch-methodistische Kirche Veranstalter einer sogenannten Tora-Lernwoche. Die auf Initiative des Denkendorfer Kreises für jüdisch-christlichen Dialog vor über 40 Jahren entstanden Lernwochen ermöglichen es Christen, angeleitet von einem jüdischen Lehrer, die Bibel zu lesen. Im Mittelpunkt stehen die fünf Bücher Mose, aber auch prophetische Texte und Weisheitsliteratur. Diese Veranstaltungswoche bindet verschiedene ökumenische Partner als Mitveranstalter ein.

Pastor Seiler sieht den Veranstaltungen erwartungsfroh entgegen: "Eigentlich kann uns nichts Besseres passieren als gemeinsam nach den Wurzeln unseres Glaubens zu suchen und in der direkten Begegnung mit Juden so auch möglich Vorurteile abzubauen", betont er. Geplant sind in diesem Zeitraum auch Veranstaltungen unter anderem an Schulen und in der Begegnung mit Politikern der Region.