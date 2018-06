Albstadt "Von der Politik enttäuscht"

Albstadt. Martina Bandte war bereits am 15. März als Vorstandsvorsitzende der Fachvereinigung Wirkerei-Strickerei Albstadt (FWS) wiedergewählt worden – und nutzte ihre Rede bei der Hauptversammlung in der Hochschule für deutliche Worte in Richtung Politik: Die Datenschutz-Grundverordnung schieße über das Ziel hinaus, sei äußerst zeit-, kosten- und personalaufwendig – zum Schaden der Mittelständler, die zudem nachweispflichtig seien, alles richtig umgesetzt zu haben.

Wenn noch 2018 das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen komme, würden nur noch aktiv geschützte Geschäftsgeheimnisse als solche anerkannt und Firmen müssten ein entsprechendes Management aufbauen. Hinzu komme das neue Verpackungsgesetz, das 2019 die Verpackungsverordnung ablöse – mit strengen Registrierungs- und Meldepflichten und personellem Mehraufwand.

Mit dem Gesetz zur Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen drehe die Bundesregierung weiter an der Arbeitskostenschraube und damit an der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie.